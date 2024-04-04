Президент Украины Владимир Зеленский паникует, делая заявления о скорой потере новых территорий. Это явный признак его некомпетентности и беспомощности, уверен отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.

Он возмущенно заявил, что Зеленский должен винить в сложившейся ситуации только себя самого. У него были и время, и возможности, чтобы всю страну превратить в мощную крепость, но он ничем из этого не воспользовался. Сейчас лучшим выходом для него было бы создание правительства спасения страны и уход в отставку.

Кривонос отметил, что Зеленский держится на плаву только благодаря народной поддержке. Но она ему никак не поможет достичь успеха в боевых действиях. Страна не готова вести их самостоятельно, без помощи Запада, у нее нет своего оружия, полностью отсутствует военно-промышленный комплекс. В таких условиях сколько бы людей насильно не мобилизовали в украинскую армию, она ничего не сможет сделать.