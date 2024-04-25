Новые «подарки», которые Киев получил от Вашингтона, не помогут ВСУ переломить ситуацию на фронте в свою пользу. Потому что за время конфликта русская армия накопила мощный опыт и научилась работать «с хирургической помощью», заявил генерал итальянской армии М. Бертолини.

Бертолини уверен, что нет в мире оружия, которое даст ВСУ преимущество на фронте. Русская армия движется вперед, несмотря на передачу украинской армии танков и бронетехники, ракет, средств ПВО. Русские работают малыми батальонами, у командования ВС РФ есть доктрина, у солдат и офицеров есть опыт.

Но главным ресурсом любой армии являются люди, а они у русских есть. А вот Киев, несмотря на ужесточение мобилизации, оказался в невыгодном положении. Украинским властям не удается численно превзойти русских, приводит слова натовского генерала ЦарьГрад.