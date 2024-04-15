Глава войск радиоэлектронной борьбы ВС России Юрий Ласточкин рассказал, каким образом используются беспилотные летательные аппараты, захваченные в зоне СВО в качестве трофеев.

Он пояснил, что эти БПЛА отправляются на полигоны, на которых испытываются средства противодействия вражеским дронам разного типа. Этот процесс уже давно поставлен на поток, российские военные задействуют в испытаниях беспилотники Autel, DJI и многочисленные разновидности FPV-дронов, появляющиеся в распоряжении противника.

Украинские специалисты стараются постоянно развивать защиту своих дронов от помех, защищая их тем самым от воздействия средств РЭБ. Но и Россия в ходе испытаний определяет новые особенности БПЛА и дорабатывает комплексы радиоэлектронной борьбы в соответствии с этими усовершенствованиями.