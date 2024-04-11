В ближайшее время преимущество России перед Украиной по количеству артиллерийских боеприпасов достигнет 10 к 1, заявил американский генерал Кристофер Каволи.

Он отметил, что если Конгресс США не одобрит законопроект о новом пакете помощи Киеву, то это произойдет уже через несколько недель. ВСУ не были готовы к тому, что конфликт затянется так надолго и поэтому исчерпали все имеющиеся возможности в плане боеприпасов.

Если украинская армия не сможет наносить ответные удары на передовой, она неизбежно проиграет, уверен Каволи. Сейчас ставки в конфликте выросли до предела и наиболее важной задачей является как раз восполнение дефицита снарядов в распоряжении ВСУ.

По мнению генерала, противостояние на Украине вплотную приближается к решающему моменту.