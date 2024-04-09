Планирующие авиабомбы для ВС РФ стали тем инструментом, который позволяет освобождать все новые территории, а для ВСУ – настоящим кошмаром. Именно усиленное использование этих боезарядов дало России возможность полностью взять инициативу в зоне СВО в свои руки, уверен генерал-майор ВС Германии Кристиан Фройдинг.

Планирующие фугасные и объемно-детонирующие авиабомбы ВС РФ уничтожают самые укрепленные позиции ВСУ, перемалывают технику и личный состав. При этом найти средства противовоздушной обороны, которые могли бы справиться с ними, не представляется возможным.

Генерал бундесвера также упомянул дроны-камикадзе, которые ВС России активно задействуют на поле боя для уничтожения техники и фортификаций противника. Дальнобойные БПЛА также успешно поражают тыловые объекты ВСУ, энергетическую и промышленную инфраструктуру.