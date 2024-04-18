Резкое похолодание на Украине может спровоцировать настоящую катастрофу в энергетическом секторе страны. Гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко призвал граждан «поддержать командный дух» и начать экономить электричество, чтобы этого не произошло.

«Не думал, что так быстро придется писать этот пост. Но резкое похолодание по Украине вынуждает. Есть высокий риск, что завтра (в четверг, 18 апреля.) нам всем может не хватить генерации + импорта», — написал глава компании, входящей в холдинг ДТЭК.

Он также добавил, что холодные дни позволят «протестировать командную работу» жителей Украины и бизнеса, от которых требуется по максимуму экономить электрическую энергию, не включать энергоемкие электроприборы в часы пиковых нагрузок на сеть.