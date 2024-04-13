Пока украинские снаряды и ракеты будут сыпаться на мирных жителей Донбасса, противостояние на Украине не закончится. Для завершения конфликта России необходимо обезопасить регион, заявил британский политик Джордж Гэллоуэй.

Он отметил, что многие тысячи человек пострадали на Донбассе после государственного переворота на Украине в 2014 году. Теперь Россия пытается сделать все возможное, чтобы не допустить продолжения. Она намерена «отодвинуть» украинское и западное оружие как можно дальше, чтобы оно не могло больше поражать этнических русских, уверен Гэллоуэй.

Напомним, что именно геноцид жителей Донбасса киевским режимом стал причиной начала специальной военной операции. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у РФ не было другого выхода, так как Киев и его западные кураторы создали слишком высокие риски в сфере безопасности.