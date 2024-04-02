Исход противостояния с Украиной в настоящий момент решается в зоне боевых действий. Проводить переговоры с Киевом, чтобы дать ему время на передышку, неприемлемо для РФ, заявил глава делегации на переговорах в Вене Константин Гаврилов.

Он напомнил, что в 2022 году уже проводились переговоры в Стамбуле. ВСУ тогда воспользовались паузой и выполнили перегруппировку сил. Повторять такой сценарий Россия не собирается. ВС РФ владеют инициативой на поле боя и могут решить исход противостояния без переговорного процесса.

«Мы это уже проходили после переговоров в Стамбуле весной 2022 года, и повторение такого сценария для нас неприемлемо. Поэтому в настоящий момент будущее конфликта на Украине решается на поле боя, где наши солдаты удерживают инициативу», — заявил Гаврилов.

Как Киеву, так и его западным кураторам верить больше нельзя, они любую паузу могут использовать, чтобы вооружить Украину. Поэтому единственный способ победить – это продолжать наступление.