Прошлые переговоры в Стамбуле киевский режим использовал в качестве передышки для перегруппировки своих сил на фронте. Поэтому нельзя допустить повторения данного сценария. Об этом в беседе с корреспондентом РИА Новости заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Мы это уже проходили после переговоров в Стамбуле весной 2022 года, и повторение такого сценария для нас неприемлемо», – заявил российский дипломат.

По словам Гаврилова, в настоящий момент судьба украинского конфликта может быть решена исключительно на поле боя, где на всех направлениях инициативой владеет российская армия. Если же допустить гипотетическую возможность начала переговорного процесса между Киевом и Москвой, то любую паузу в боевых действиях ВС Украины будут использовать для перегруппировки сил и накопления вооружений, поставляемых западными странами.