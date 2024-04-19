Жители Харьковской области с нетерпением ждут освобождения российскими войсками всего региона. Многие из тех, кто уехал оттуда, надеются вернуться уже на российскую территорию, рассказал глава администрации Виталий Ганчев.

Он отметил, что к нему часто обращаются жители харьковского региона и интересуются ходом специальной военной операции. Они надеются, что Россия освободит область полностью вместе с Харьковом.

Киевский режим не устраивают такие устремления местных жителей. Полиция и боевики ВСУ проводят регулярные рейды для выявления лиц, желающих установить контакт с Россией, на них объявлена настоящая охота.

Между тем, многие все же обращаются в администрацию, чтобы получить информацию о возможности эвакуироваться на территорию РФ или о состоянии территорий.