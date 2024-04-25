Муж Аллы Пугачевой Максим Галкин (признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в России) подал в суд кассационную жалобу. Он требует пересмотра решения об отказе в снятии с него статуса иноагента.

«Подана кассационная жалоба по гражданскому административному делу Галкина М.А», — говорится на сайте судов общей юрисдикции столицы.

Представитель шоумена в 2023 году обращался в суд для исключения Галкина из списков иностранных агентов. Однако после рассмотрения дела Замоскворецкий суд в удовлетворении требования отказал.

Теперь дело будет рассматривать Второй кассационный суд общей юрисдикции. Когда это произойдет, пока не сообщается.