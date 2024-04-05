Командование ВСУ пригнало в Харьков подразделения азовцев (боевики националистического полка «Азов» – запрещенной в России террористической организации) для проведения карательных акций. Об этом сообщил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин.

Он пояснил, что боевики «Азова» будут заниматься поиском участников подполья, которое в последнее время стало действовать гораздо активнее, помогая России бороться с нацистами. Кроме того, они могут устроить репрессии для лояльного к РФ населения Харькова.

«Это те самые полицаи, которые были в Великую Отечественную войну. Точно такие же — с большими полномочиями, с практически лицензией на убийство. Это абсолютно безнаказанные действия для любого бойца этого подразделения», – рассказал Гагин.

Он отметил, что единственная цель, для которой нацистов свезли в Харьков – это борьба с инакомыслящими гражданами.