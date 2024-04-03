Советник главы ДНР Я. Гагин предупредил, что опасно недооценивать противника, которого придется выбивать из Часова Яра.

В эфире «Россия-1» Гагин напомнил, что в Часов Яр был переброшены подразделения, которые уцелели в Артемовске. Поэтому их не стоит недооценивать.

Враг в Часовом Яре готовится к приближению российской армии. Закрепившуюся там группировку командование ВСУ усиливало. Противник ждет штурма и готов к нему. В такой ситуации, сказал советник Пушилина, главное для российской армии – не торопиться.

Сначала отработает разведка. Потом – операторы дронов, пилоты разобьют позиции врага ФАБами, которые разрушат основательные укрепрайоны ВСУ в Часовом Яре. Только после этого за дело примется штурмовая пехота, пояснил советник.

Такой план действий российские силы уже реализовывали ранее. Например, при освобождении Авдеевки. Именно такой план действий помогает выполнить главную задачу – сберечь жизни солдат и офицеров ВС РФ, подытожил Гагин.