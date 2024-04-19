Главы МИД стран «Большой семерки» (G7) сделали официальное заявление, сообщив, что Россия может уже сегодня завершить противостояние на Украине.

Также в совместном заявлении они потребовали от России оставить те территории, которые Украина считает своими. При этом проведенные в этих регионах референдумы, на которых жители высказались за присоединение к РФ, G7 игнорирует, сообщает РИА Новости.

В заявлении также говорится, что Украина не имеет отношения к террористическому акту в «Крокус Сити Холле». Министры требуют у РФ прекратить обвинять Киев в организации этого преступления, так как для этого якобы используются «необоснованные поводы».

Напомним, Запад постоянно требует от РФ начать переговоры с Украиной. Однако Кремль неоднократно заявлял о готовности к дипломатическому урегулированию конфликта. А вот Киев постоянно отказывается от переговоров, придумывая различные «формулы мира» и ставя невыполнимые условия. На Западе эти уловки Украины игнорируют, обвиняя РФ в нежелании решать конфликт мирным путем.