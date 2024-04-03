Лидеры западных стран рассматривают различные варианты выделения военной помощи Украине вместо поисков путей мирного урегулирования конфликта. Североатлантический альянс планирует создать специальной военной фонд на общую сумму в 100 миллиардов евро для предоставления долгосрочной военной поддержки Украине. Об этом в своем материале сообщает издание Financial Times.

Автор статьи отмечает, что в НАТО идет активное обсуждение выделения Украине нового пакета военной помощи на общую сумму в 100 миллиардов евро. Данные средства Североатлантический альянс планирует потратить на закупки вооружений и боеприпасов для украинской армии в течение пяти лет.

«Это станет переходом Рубикона. У НАТО появится роль в координировании летальной поддержки Украины», – заявил один из дипломатов ЕС в беседе с корреспондентом издания.

Командование НАТО планирует принять новый план поддержки Украины в ближайшее время, поскольку после выборов в США к власти может прийти Дональд Трамп, известный своим негативным отношением к продолжению боевых действий на территории Украины.