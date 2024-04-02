Возобновляемые источники энергии в обозримом будущем не смогут обеспечить необходимым количеством электроэнергии центры обработки данных, обеспечивающие вычислительными мощностями нейросети. Поэтому эксперты прогнозируют стремительный рост спроса на природный газ в энергетике. Об этом в своем материале сообщает издание Financial Times со ссылкой на экспертов.

«Газ – это единственное экономически эффективное производство энергии, способное обеспечивать надежные поставки в режиме 24/7, необходимые крупным технологическим компаниям для развития ИИ», – заявил основатель инвестиционной компании Energy Capital Partners Дуг Киммельман.

По его словам, американское правительство создает преференции для производителей экологически чистой энергии, однако данный вид энергетики не сможет обеспечить стабильные поставки электроэнергии вычислительным центрам. Поэтому для удовлетворения спроса крупных технологических компаний в 2024 и 2025 годах введут в эксплуатацию 20 новых электростанций, работающих на природном газе. По мнению генерального директора компании EQT Тоби Райса, бурное развитие ИИ открывает «золотую эру» использования природного газа в энергетике США,