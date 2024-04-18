Сотрудники Федеральной службы безопасности при участии полиции задержали 12 неонацистов крымской ячейки «Белой масти».

Как пишут «Известия», неонацистов задержали по местам их проживания. В ходе обысков в их жилищах обнаружено стрелковое и холодное оружие, кастеты, баллончики, а также экстремистская литература и атрибутика националистов Украины.

Также силовики нашли средства связи, через которые крымские неонацисты поддерживали связь с кураторами из ВСУ, террористами РДК* (*запрещен в РФ за терроризм) и боевиками «Азова»* (*запрещен в РФ за экстремизм и терроризм).

Задержан главарь крымской ячейки «Белой масти» – 24-летний М. Мауров. На допросе он признался, что получил от украинских кураторов задание. Ему поручили собрать в Крыму отряд националистов для последующей переброски на украинскую территорию. Предполагалось, что неонацисты будут сражаться против российской армии. Сообщается о планах открыть уголовное дело на всех задержанных по нескольким уголовным статьям.