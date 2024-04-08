Украинские военные подготовили коридор для террористов из «Крокуса». Они разминировали участок на границе с РФ, сообщили в ФСБ.

«Первый канал» опубликовал в Сети видеозаписи допроса, на которых террористы называют некого Сайфулло своим куратором. Он указал место теракта, а затем предложил два варианта путей отхода.

Боевики должны были добраться до украинской границы и перейти ее на разминированном участке. Там террористов встречали.

Деньги в размере 1 миллион рублей они также должны были получить на Украине после перехода границы.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что организаторами теракта являются официальные лица Украины, а их пособниками и спонсорами – целый ряд руководителей западных стран.