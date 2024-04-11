Сотрудники ФСБ Российской Федерации провели успешную операцию по ликвидации группы украинских диверсантов, пытавшихся высадиться на Тендровской косе в Херсонской области. Кадры с ликвидированными боевиками ВСУ и подробности их ликвидации публикует Центр общественных связей ФСБ.

Сообщается, что сотрудники ФСБ получили информацию о подготовке к высадке диверсионной группы сил специальных операций ВС Украины на Тендровской косе в Херсонской области. В результате слаженной работы сотрудников ФСБ и сил Министерства обороны удалось ликвидировать украинский десант, состоящий из военнослужащих 73-го морского центра Сил специальных операций (ССО) ВСУ. Одного украинского диверсанта удалось взять в плен живым.

По словам 38-летнего пленного солдата ССО ВСУ, он вместе с другими военнослужащими из 73-го морского центра ССО ВСУ проходил обучение диверсионной деятельности в Британии, на базе 5 Rifles, расположенной в окрестностях населенного пункта Булфорд Кемп.