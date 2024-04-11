Попытка высадки десанта ВСУ на Тендровской косе была успешно пресечена благодаря своевременному получению упреждающей информации об этой операции. Центр общественных связей ФСБ России опубликовал кадры отражения вражеской атаки.

Отмечается, что организация высадки осуществлялась Великобританией, а участие в ней принимали боевики, которые проходили обучение на военной базе под Солсбери.

Один из них, старший солдат Евгений Горин, уцелел и попал в плен к российским военным. На записи запечатлен его допрос.

Напомним, ранее сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич назвал попытку ВСУ высадить десант «голливудским шоу». Никакого военного смысла она не имела, но Киев пытался доказать, что Запад не зря тратит деньги на затягивание конфликта.