Глава французского Министерства иностранных дел Стефан Сежурне заявил, что Франция ожидает от КНР по украинскому вопросу «четких сигналов», отправленных России.

«Мы ожидаем, что Китай направит России очень четкие сигналы», – заявил Сежурне.

Данное заявление министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне сделал во время пресс-конференции с китайским министром Ван И. Сежурне подчеркнул, что сейчас на плечах Китайской Народной Республике лежит ответственность посредничества в обеспечении соблюдения международного права.

«Не будет безопасности для европейцев, если не будет мирного урегулирования в соответствии с международным правом», – заявил Сежурне.

Напомним, в феврале 2023 года КНР был предоставлен план по мирному урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 12 пунктов. Согласно одному из пунктов плана Китая, необходимо прекращение односторонних санкций. Также следует отказаться использовать мировую экономику в политических целях.