Беспилотные летательные аппараты, оснащенные термокамерами, позволили российским бойцам в значительной мере повысить эффективность ликвидации вражеской бронированной техники в зоне СВО.

Такую информацию сообщил журналистам соучредитель компании «Беспилотные технологии», основатель благотворительного фонда «Донбасс» Иван Утенков. По его словам, сейчас происходит процесс перехода на использования термокамер, позволяющих более эффективно работать в сумеречный и ночной период суток. А так как передвижение бронетехники происходит в основном ночью, то производители FPV-дронов подстроились под это, чтобы российские бойцы могли использовать их более эффективно.

Ранее стало известно о создании нового вида беспилотника, предназначенного для сброса с самолета. Такой дрон способен самостоятельно принимать решение по нанесению удара по цели. Определение параметров цели БПЛА помогает камера. Это может быть как обычный вид камеры, так и вариант, работающий в инфракрасном диапазоне. Новейший тип беспилотника был запатентован в России.