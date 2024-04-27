Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что украинский президент Владимир Зеленский лжет, что полученная помощь от США и других стран Запада пойдет для снабжения ВСУ. Как сообщил Филиппо на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter, заблокированный в РФ), больщая часть выделенных средств расхищается путем различных коррупционных схем.

По словам французского политика, более 16 миллиардов евро, предоставленных Европейским Союзом Украине, бесследно пропали.

«На самом деле большая часть похищена и уходит на коррупцию», – сообщил Филиппо.

Ранее французский политик назвал решение ЕС выделить Киеву еще 1.5 миллиарда евро.

«Какое безумие! Хватит отправлять деньги Зеленскому!» – возмутился Филиппо.

Напомним, что 24 апреля американским конгрессом был одобрен пакет законопроектов, касаемо оказания военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Из этого пакета почти 61 миллиард долларов будет предоставлен Киеву.