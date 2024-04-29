После финала 12-го сезона музыкального проекта «Голос», победителем которого стал Богдан Шувалов, пользователи соцсетей устроили настоящий скандал. Волна критики в соцсетях обрушилась на победителя шоу Богдана Шувалова.

Победа Шувалова была предсказуема, ведь он являлся фаворитом. Однако многие пользователи в соцсетях подвергли критике его внешность, считая, что 27-летний певец прибегал к помощи пластической хирургии.

Скрупулезные пользователи нашли видео 7-летней давности, на котором изображен Богдан Шувалов. Молодой человек на кадрах мало похож на нынешнего красавчика Богдана, отметили многие пользователи. Поэтому многие уверены, что Шувалов активно поработал над своей внешностью.