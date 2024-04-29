После финала 12-го сезона музыкального проекта «Голос», победителем которого стал Богдан Шувалов, пользователи соцсетей устроили настоящий скандал. Волна критики в соцсетях обрушилась на победителя шоу Богдана Шувалова.
Победа Шувалова была предсказуема, ведь он являлся фаворитом. Однако многие пользователи в соцсетях подвергли критике его внешность, считая, что 27-летний певец прибегал к помощи пластической хирургии.
Скрупулезные пользователи нашли видео 7-летней давности, на котором изображен Богдан Шувалов. Молодой человек на кадрах мало похож на нынешнего красавчика Богдана, отметили многие пользователи. Поэтому многие уверены, что Шувалов активно поработал над своей внешностью.
«Сегодня же он словно кукла Кен», «У Богдана линзы», «Весь какой-то ненастоящий. Искусственный. И внешне вроде красив… Но словно бумажный цветок…», – написали комментаторы в соцсетях.