Знаменитая комедия Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» будет показана на больших экранах 25 апреля. Показ состоится в рамках проекта «Мосфильм. Золотая коллекция в кино». Такую информацию сообщили журналистам в пресс-службе медиахолдинга «Цифровое телевидение».

Как отметил директор по киноканалам «Цифрового телевидения» Иван Кудрявцев, знаменитый фильм Гайдая до сих пор остается популярным среди большого количества российских зрителей. Спустя 55 лет картина также актуальна, и теперь посмотреть ее можно в улучшенном изображении и звуке.

«Мы приглашаем аудиторию насладиться этим шедевром советского кинематографа на большом экране … и ощутить атмосферу 60-х годов, когда комедия Гайдая впервые увидела свет», – передали в пресс-службе слова Кудрявцева.

Показ фильма «Бриллиантовая рука» приурочен к 100-летнему юбилею киноконцерна «Мосфильм». Советская картина была воссоздана в формате 4к – в точных красках и улучшенном звуке мастерами лаборатории «Мосфильма».