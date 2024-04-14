Президент Украины Владимир Зеленский пытается спровоцировать войну Североатлантического альянса против БРИКС, заявил французский политик Флориан Филиппо.

Так он прокомментировал высказывание Зеленского о необходимости объединить силы всех стран против России и Ирана.

«Вот и все. Зеленский использует драматические события на Ближнем Востоке, призывая к “единому глобальному ответу Ирану и России”! Короче говоря, он призывает к мировой войне НАТО против БРИКС!» — цитирует руководителя французской оппозиционной партии «Патриоты» РИА Новости.

Филиппо также добавил, что Запад и сам не прочь развязать мировую войну. Поэтому подобные заявления Зеленского никого особо не удивляют.

Напомним, в ночь на 14 апреля Иран нанес удары по Израилю с применением беспилотников-камикадзе, крылатых и баллистических ракет. Корпус стражей исламской революции заявил, что это ответ за атаку на консульство в Дамаске. Также в Тегеране призвали США держаться подальше от конфликта.