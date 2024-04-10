Российский певец Филипп Киркоров во время эфира шоу «Звезды», транслируемом телеканалом НТВ, высмеял свою экс-супругу певицу Аллу Пугачеву. 56-летний летний артист как бы невзначай назвал Аллу Борисовну «бабушкой», чем вызвал небывалый смех и у членов жюри, и у публики. Однако Филипп Бедросович тут же попытался исправить ситуацию.

«Не бабушка, а подруга» – подчеркнул певец, но все равно его слова вызвали еще больше смеха.

Неизвестно, намеренно или случайно Киркоров решил высмеять свою бывшую жену, однако многие посчитали это издевкой.

Стоит отметить, что Филипп Киркоров всегда относился к Алле Пугачевой с невероятным уважением. Даже после отъезда Примадонны вместе со своим супругом Максимом Галкиным (признан иноагентом в РФ) после начала СВО не позволил себе в их адрес публичных высказываний. Несколько лет назад Киркоров рассказал, что больше не является желанным гостем в доме Пугачевой и Галкина, но все равно любит и восхищается ею как артисткой и женщиной.