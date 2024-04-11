Филипп Кирковров стал участником развлекательного шоу «Сокровища императора» в Китае. Артист сейчас является одним из лидеров в борьбе за главный приз. Во время участия в проекте, по словам певца, он старался проводить время с пользой. Он активно занимался спортом и даже не стеснялся отправляться на пробежки без футболки.

По словам Киркорова, когда он бегал с обнаженным торсом, то многие китаянки обращали на него внимание. Артист отметил, что ему очень понравилось, что способен привлекать представительниц противоположного пола не как звезда, а как симпатичный мужчина.

«Во-первых, мне было жарко, было 35 градусов жары. Во-вторых, я понимал, что в России я этого сделать никогда не смогу», – рассказал певец.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров публично высмеял свою экс-супругу Аллу Пугачеву. Во время эфира шоу «Звезды» артист как бы невзначай назвал Аллу Борисовну «бабушкой», тем самым вызвал смех у членов жюри и публики.