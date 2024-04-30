Российский певец Филипп Киркоров в эфире нового сезона шоу «Маска», выходящего на телеканале НТВ, неудачно пошутил в адрес звездной гости, высмеяв ее низкий рост и обозвав «карлицей». Оказалось, что за образом Барби скрывается приглашенная в шоу звездная гостья – известная советская и российская телеведущая Лариса Рубальская.

Во втором полуфинале пятого сезона телешоу «Маска» членам жюри необходимо было угадать, кто скрывается за «гостевыми масками». На сцене выступили под масками Кота-2 и Барби приглашенные звездные гости. Первого исполнителя угадал член жюри Тимур Родригез, узнав голос Евгения Папунаишвили под маской Кота-2.

А вот после выступления звездной гостьи под маской Барби все члены жюри обратили внимание на низкий рост исполнительницы. При этом Филип Киркоров заявил, что под маской «Барби скрывается карлица». Но как только стала известна личность гостьи, то Киркоров начал рассыпаться в извинениях перед Рубальской. Впрочем приглашенная звезда с легкостью простила выходку Киркорова.