Здание поликлиники в городе Каховка, расположенного на левом берегу реки Днепр в Херсонской области, подверглось обстрелу со стороны украинской армии. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук.

По его словам, в ночь на 20-е апреля подразделения Вооруженных сил Украины совершили очередное военное преступление, обстреляв здание каховской поликлиники. Филипчук подчеркнул, что украинская армия постоянно обстреливает дома мирных жителей и гражданскую инфраструктуру левобережье Херсонской области.

На опубликованных снимках можно увидеть последствия ночного обстрела поликлиники в Каховке со стороны ВСУ. В результате взрывов был поврежден фасад здания и выбито стекло в окнах.

Ранее украинская армия обстреляла населенный пункт Каиры в Херсонской области. В результате террор счёской атаки со стороны ВСУ тогда погиб один мирный житель.