18 апреля российские бойцы нанесли точные удары по истребителям МиГ-29, которые базировались на днепропетровском аэродроме Авиаторский. Кадры ликвидации вражеских самолетов разместил тг-канал Fighterbomber.

В ролике показаны стоящие на аэродроме истребители МиГ-29 украинской армии, а также удары кассетными бомбами РБК-500. Сообщается, что под удар попали не только истребители, но и гостиница вблизи аэродрома. Эту гостиницу приспособили под свои нужны пилоты ВСУ и техперсонал аэродрома. О потерях среди летного состава информации нет. Также под удары попали склады.

В дополнение тг-канал выложил еще один ролик. На нем российские бойцы разбили вражеские батареи С-300. ЗРК размещались в Любимовке. Известно, что обе важные цели были уничтожены по наводкам, которые дали местные жители. Удары российские бойцы наносили «как по учебнику», пишет тг-канал.