В Запорожской области удары ВС РФ пришлись по инфраструктурным объектам, заявил назначенный Киевом руководитель так называемой ОВА Иван Федоров.

Он сообщил об атаке в Telegram-канале, но не стал раскрывать подробности, передает ТАСС.

Напомним, в минувшие сутки ВС РФ также нанесли целую серию ударов по Одессе и Одесской области, выводя из строя припортовую инфраструктуру. Кроме того, ранее сообщалось о взрывах на инфраструктурных объектах Харькова.

Жители города сообщили, что в результате атаки загорелся нефтеперерабатывающий завод, а также поражена очередная электроподстанция. Кроме того, сообщалось об уничтожении неизвестной системы ПВО в районе харьковского аэропорта.