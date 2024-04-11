Репортеры турецкой газеты Evrensel предположили, какой может быть истинная причина созыва швейцарской конференция по Украине, которая пройдет 15-16 июня.

Репортеры издания считают, что созыв конференции может оказаться всего лишь хитрым дипломатическим ходом. Они сомневаются, действительно ли Киев настроен вести переговоры по разрешению конфликта. В статье говорится, что ранее проводимые встречи по Украине обычно превращались в сбор средств. Вероятно, призывами Киева «дать еще денег» завершится и швейцарская встреча.

В публикации говорится, что позиция отдельных «спонсоров» Киева остается до конца не раскрыта. Генсек НАТО Й. Столтенберг предлагал Киеву заранее морально настраиваться на то, что ему придется сесть за стол переговоров и искать компромисс для разрешения конфликта с Москвой. Столтенберг предлагал Киеву самостоятельно сделать такой шаг, однако Зеленский к этому не готов, пишет Evrensel.