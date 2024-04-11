Европарламент шантажирует Совет Евросоюза: тот не получит денег, пока в распоряжении украинской армии не окажутся зенитно-ракетные комплексы Patriot. Об этом сообщил член ЕП Г. Верхофстадт.

В соцсетях Верхофстадт написал, что в ЕП принято решение не выделять финансирование Совету ЕС, пока украинская армия не получит новые комплексы противовоздушной обороны. Он сообщил, что Парламент ждет от членов Совета ЕС решения о новых поставках на Украину ЗРК Patriot. Сколько ЕП пытается шантажом получить для Киева зенитно-ракетных комплексов, Верхофстадт не уточнил.

Ранее верховный представитель Евросоюза по политике безопасности Ж. Боррель говорил о том, что Киев в текущий момент «отчаянно нуждается» хотя бы в 7 батареях ЗРК Patriot. Позже вице-президент ЕК В. Домбровскис напомнил, что с начала российской СВО Европа потратила на Украину больше €88 млрд.