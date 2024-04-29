Жительница столицы Татарстана Елена Ширина в эксклюзивном интервью для Комсомолки попыталась еще раз объяснить всем, что она не является суррогатной матерью детей Пугачевой и Галкина* (*признан в РФ иноагентом).

Елена призналась, что прошла через суррогатное материнство. Но было это в 2009 году и не по заказу Пугачевой и ее супруга. Она выносили и родила ребенка совсем для других людей. Согласилась на подобный шаг, по ее словам, из-за отчаяния, так как ее семья в те годы проходила через трудный этап.

Через три года ее пригласила на ток-шоу о суррогатном материнстве. А еще через год она стала участницей ток-шоу о пугачевских детях. Там тоже шла речь о суррогатном материнстве, однако Елена недоумевает: почему все решили, что это она суррогатная мать Лизы и Гарри?

Она также возмущена, что знаменитые супруги долгое время не опровергали эти слухи. Вероятно, обсуждаемые слухи были им удобны, предположила женщина. Она пожаловалась, что многие годы за ней охотились папарацци, она не могла выйти на улицу без маскировки.