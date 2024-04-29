Известная экстрасенс Галина Янко предсказала исход специальной военной операции, в ходе которой российские ВС перехватили инициативу и уверенно продвигаются вперед.
Она заявила, что населенные пункты Авдеевка и Очеретино, уже освобожденные ВС РФ, являются первыми в списке. В дальнейшем российские военные, которые понимают, что противостоят всему западному злу, будут действовать еще более успешно.
Мистические символы, о которых сообщила экстрасенс, указывают, что под контроль России перейдут Харьков и Одесса. Но они будут лишь самыми крупными городами. Помимо них, ВС РФ освободит множество других населенных пунктов, сейчас подконтрольных киевскому режиму.
«Западной Украины в составе нашей страны я не вижу. Хотя и там очень много людей повернулось в нашу сторону. Они понимают, что стали разменной монетой за интересы Запада», — подвела итог Янко.