Известная экстрасенс Галина Янко предсказала исход специальной военной операции, в ходе которой российские ВС перехватили инициативу и уверенно продвигаются вперед.

Она заявила, что населенные пункты Авдеевка и Очеретино, уже освобожденные ВС РФ, являются первыми в списке. В дальнейшем российские военные, которые понимают, что противостоят всему западному злу, будут действовать еще более успешно.

Мистические символы, о которых сообщила экстрасенс, указывают, что под контроль России перейдут Харьков и Одесса. Но они будут лишь самыми крупными городами. Помимо них, ВС РФ освободит множество других населенных пунктов, сейчас подконтрольных киевскому режиму.