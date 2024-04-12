Весной 1956-го года в Советском Союзе дебютировала новая легковая модель – Москвич-402. Автомобиль пришел на смену модели Москвич-400, являвшейся модернизированной копией немецкого Opel Kadett и по своим техническим характеристикам не уступал моделям Toyota и Skoda. Эксперты автомобильного журнала «За рулем» сравнили модель отечественного производства с иномарками-одноклассниками того периода.

Автомобиль «Москвич-402» в кузове седан в длину достигал 4055 мм при колесной базе в 2370 мм. Также выпускались модификации авто в кузовах универсал, фургон и даже полноприводный седан. Дизайн модели был весьма оригинальным и не уступал моделям, произведенным в других странах. Под капотом у советского автомобиля располагался силовой агрегат с рабочим объемом 1,2 литра на 35 лошадиных сил.

Японский конкурент «Москвича-402» модель Toyota Corona в кузове седан достигала в длину 3912 мм при колесной базе 2400 мм. Автомобиль также можно было приобрести в кузове универсал с тремя дверями и фургон. Силовой агрегат развивал 33 лошадиные силы при рабочем объеме 1 литр.

В 1950-х года в Чехословакии была разработана модель Skoda 440 с очень свежим дизайном. Размеры чешского автомобиля в кузове седан были сопоставимы с «Москвичом-402» и составляли 4065 мм в длину при колесной базе 2400 мм. Под капотом у автомобиля располагался силовой агрегат рабочим объемом 1,1 литр на 40 лошадиных сил.

Советский автомобиль «Москвич-402» с 1956 по 1958 года был выпущен тиражом в 87 тысяч экземпляров. Причем 18 тысяч автомобилей ушло на экспорт. Популярность автомобиля зарубежом объясняется вполне современным дизайном и техническими решениями для своего времени в сравнении с одноклассниками-иномарками.