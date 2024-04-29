Со временем многие пользователи современных смартфонов замечают, что их мобильные устройства начинают разряжаться значительно быстрее. Эксперты портала Gizchina рассказали о нескольких настройках, которые следует проверить прежде, чем обращаться в технический центр для замены батареи смартфона.

Время автономной работы телефона может заметно сократиться из-за выставленной в настройках яркой подсветки, перегружающих работу центрального процессора фоновых приложений, непрекращающегося потока фоновых уведомлений или устаревших приложений, которые само по себе могут неэффективно расходовать заряд аккумулятора.

Эксперты рекомендуют в первую очередь настроить работу блокировщика фоновых приложений. В списке следует оставить только те приложения, которыми вы пользуетесь действительно часто. Также стоит проверить список разрешений приложений: возможно некоторым программам стоит ограничить доступ к местоположению, особенно в фоновом режиме.

Также можно воспользоваться функцией мониторинга разряда батареи аккумулятора, чтобы выявить наиболее ресурсоемкие приложения, влияющие на автономную работу смартфона.