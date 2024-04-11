По итогам продаж за 2023 год китайский бренд Exeed занял шестое место в абсолютном зачете с показателем в 42 252 проданных автомобиля. Примечательно, что среди китайских брендов Exeed, которые позиционируют себя в премиальном сегменте, является самым успешным. Эксперт журнала «За рулем» решил проверить можно ли сегодня приобрести автомобиль данной марки без наценок от дилера.

Стоит отметить, что если раньше автомобили марки Exeed были представлены в автосалонах бренда Chery, то теперь их можно приобрести в отдельной сети автосалонов, которая отличается более высокими стандартами общения с потенциальными покупателями.

Эксперт журнала «За рулем» посетил автосалон марки Exeed, расположенный к северо-западу от МКАД в Московской области. У входа в салон каждого посетителя встречает держатель для зонтов и автоматическая щетка для обуви, а возле каждого представленного в салоне автомобиля стенд с планшетом, в котором можно посмотреть не только актуальную цену, но и подробные технические характеристики.

Эксперт интересовался приобретение модели LX, представителя семейства компактных кроссоверов. Менеджер по продажам сразу же описал все плюсы автомобиля, но «забыл» рассказать о готовящемся к выходу в скором времени рестайлинга. Однако сразу же предложил скидку в размере 200 тысяч рублей. При этом он также уточнил, что при оформлении кредита и участие в программе трейд-ин можно рассчитывать на дополнительную скидку в размере 600 тысяч рублей. Итоговая стоимость авто получилась в районе 3 миллионов 50-ти тысяч рублей.