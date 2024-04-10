Эксперт «За рулем» С. Зиновьев дал несколько советов, которые пригодятся желающим купить на вторичном рынке кроссовер Hyundai ix35.

Стоимость подержанного кроссовера Hyundai ix35 на вторичном рынке не превышает 1 млн 200 тысяч рублей, сказал эксперт. У автомобиля много преимуществ, но при выборе следует обратить внимание на нюансы.

За указанную сумму на «вторичке» удается найти 10-летний Hyundai ix35, который пробежал 150 тыс. км. Крепкая подвеска – не единственное достоинство данного кроссовера. Его надежная гидроавтоматическая трансмиссия A6MF1 при аккуратной эксплуатации готова прослужить 250 тыс. км. Главное – избегать ударных нагрузок и вовремя менять масло.

Движок G4KD на 2 литра и 150 «лошадок» склонен к задирам в нижней части цилиндров и на юбках поршней. При критических повреждениях ремонт влетит в копеечку. Впрочем, двигатель Hyundai ix35 обычно без проблем преодолевает рубеж в 300 тыс. км. Других значительных недостатков у данного кроссовера нет, если не считать «прожорливости» масла, что связано с возрастом.