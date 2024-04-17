Новую группировку ВС РФ «Север», в которой объединили бойцов, защищавших границу, может возглавить генерал-полковник Александр Лапин, считает военный эксперт Алексей Суконкин.

Он также отметил, вновь созданная группировка может начать наступление на Харьков. Не исключено также, что ее сформировали из-за участившихся атак украинской армии на приграничные регионы.

Сейчас бойцы группировки «Север» располагаются в непосредственной близости от Харькова, а также северо-западнее этого крупного украинского города. Вполне возможно, что ее формирование указывает на подготовку российских войск к наступлению на Харьков, для которого требуются крупные силы.

На деле же пока ничего не изменилось, так как в новое формирование вошли те бойцы, которые и так находились под Харьковом.