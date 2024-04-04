Российская армия все чаще использует в зоне проведения спецоперации фугасные авиабомбы ФАБ-3000 для ударов по украинским укрепрайонам. Это оружие является одним из самых грозных для противника. Таким образом, как подчеркнул военный журналист Алексей Борзенко, наши бойцы могут занимать позиции ВСУ практически без боя.

«Мы вошли, сидят те, кто остался в живых, держат в руках автомат, глухие, слепые, сильно контуженные, вообще ничего не соображающие», – процитировал журналист рассказы российских военнослужащих, подчеркнув, что таким образом украинские боевики без проблем сдаются в плен.

Эксперт подчеркнул, что после применения ФАБ-3000 с позиций противника нет ответного огня с позиций противника.

Ранее сообщалось, что российскими силами была использована авиационная бомба ФАБ-3000 для уничтожения автомобильной переправы ВСУ в населенный пункт Гуляйполе Запорожской области.