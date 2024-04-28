Американские ракеты ATACMS с дальностью до 300 километров представляют собой серьезную угрозу. Однако Соединенные Штаты вряд ли отправили в Киев самые современные модификации этих боезарядов, считает военный эксперт Константин Сивков.

Он отметил, что Вашингтон скорее всего передал Украине предыдущие версии этих ракет. Их дальность не превышает 150-200 км. Однако следует помнить, что в данных боезарядах используется боевая часть весом 500 килограммов, обеспечивающая весьма серьезную поражающую мощь. Впрочем, точность ракет может быть не столь высокой.

Даже если ВСУ получили ракеты с дальностью в 250-300 км, то поразить с их помощью какие-либо цели Киеву будет довольно сложно. Все дело в том, что это баллистическое вооружение, созданное еще в 70-х годах прошлого столетия, оно летит по предсказуемой баллистической траектории без способности к маневрированию, поэтому для российской ПВО они будут легкой мишенью.

Также к минусам относится запуск ракет только из пусковых установок HIMARS, которых у Киева недостаточно для организации массированных атак, уверен Сивков.