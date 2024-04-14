Гиперзвуковые баллистические ракеты «Фаттах» являются главным козырем Ирана в противостоянии с Израилем, уверен военный аналитик Владислав Шурыгин.

Он отметил, что Тегеран грамотно выстроил ночную атаку на противника. Сперва была перегружена система ПВО, вынужденная сбивать дешевые беспилотные аппараты, а уж потом в дело пошло ракетное вооружение.

В интервью «МК» Шурыгин также отметил, что ракеты «Фаттах» способны разгоняться до 15 чисел Маха. Благодаря этому они с легкостью прорывают противовоздушную оборону Израиля и точно попадают по целям. Минувшей ночью ракеты это доказали, успешно поразив авиабазу.

Ни один из этих боезарядов не был сбит израильской ПВО, подвел итог эксперт.

Напомним. Ранее в Тегеране заявили, что ответ на удары Израиля по посольству Ирана в Дамаске завершен. Если же Тель-Авив вновь попробует атаковать, наказание для него станет еще более жестким.