Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Ксения Чашина рассказала легкий способ очистки не только современных радиаторов, но и старых чугунных батарей. По ее словам, нет необходимости изобретать велосипед. Для чистки батарей поможет кипяток и емкость по типу таза.

По словам Чашиной, чтобы отмыть все щели батареи от грязи и пыли, нужно поставить под нее таз, а сверху полить кипятком из чайника. После того, как вся вода стечет с радиатора, необходимо протереть радиаторы насухо.

Если этот способ не помог полностью избавиться от грязи в труднодоступных местах батарей, то в таком случае можно взять узкий ершик и кусок мокрой ткани. Данной конструкцией следует прочистить все необходимые места в радиаторе. Затем обязательно следует протереть все чистой сухой тканью.

Ну а самым, пожалуй, легким способом вычистить батареи от пыли и грязи поможет пароочиститель. Если же этот прибор имеется в вашем распоряжении, то с ним устранение загрязнений батарей станет намного легче.