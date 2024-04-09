Военный эксперт Евгений Михайлов считает, что следующим освобожденным российскими войсками городом должен быть Харьков. Сейчас ВСУ ведет активную подготовку к его обороне, а тем временем в городе становится все больше мародеров и стремительно растет уровень преступности.

Их города начали уезжать местные жители. К причинам относятся активные удары ВС РФ по энергосистеме, из-за которых Харьков остался практически без света, а также страх за свою жизнь перед возможным крупномасштабным наступлением. При этом многие харьковчане перебираются в новые регионы России.

«Если честно, я хотел бы предположить, что Харьков следующий. Город находится фактически у границ Российской Федерации, это крупный транспортный узел. И, конечно, логистический узел мощнейший. И сейчас я допускаю, что Харьков следующий», – заявил эксперт.

Также он отметил, что если даже установить полный контроль над городом не получится, Харьков нужно включать в состав санитарной зоны, выбивая оттуда боевиков ВСУ.