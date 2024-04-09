Украинские военнослужащие начали собирать примитивные беспилотники прямо в окопах и блиндажах, расположенных на передовой. Об этом в беседе с корреспондентом портала NEWS.RU заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«Почти 300 БПЛА, что ВС РФ недавно сбили за сутки, – это кружок юного моделиста», – заявил эксперт.

По его словам, военнослужащие ВСУ собирают «на коленке» прямо в окопах примитивные ударные дроны из простейших компонентов: электрического двигателя, элемента питания и пластмассового корпуса с креплением под боеприпас. При этом с беспилотниками заводского производства у противника все не так радужно.

Ранее капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин заявил, что весной Вооруженные силы Украины попытаются активизировать атаки беспилотными летательными аппаратами по целям в Крыму. Также эксперт не исключил возможности высадки десанта ВСУ на территории Кинбурнской косы.