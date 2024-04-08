Четверть века тому назад дешевые товары, произведенные в Китае, заполонили рынки многих стран, ознаменовав начало эпохи первого «китайского шока» в сфере промышленного производства. В настоящее время Запад всеми силами пытается не допустить повторения данного сценария в сфере высоких технологий. Об этом в беседе с корреспондентом РБК заявил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

«Китай, в отличие от первого “шока”, является прямым конкурентом европейских, японских, американских производителей. Меры по защите их рынка принимаются уже сейчас, что привело к падению китайского экспорта в этих странах в прошлом году», – заявил эксперт.

По его словам, ситуация в мировой экономике по сравнению с 1990-и годами сильно изменилась. Если раньше в Китае производилось огромное количество дешевых востребованных на рынках других стран товаров, то в настоящее время в Пекин вложил существенные средства в технологичность производимых товаров и уменьшил при этом себестоимость производимой продукции.

Поэтому западные университеты уже начали закрывать собственные лаборатории, расположенные на территории КНР, чтобы ограничить доступ Пекина к новым технологиям. Введенные США санкции в отношении китайских компаний Huawei и ZTE призваны ограничить доступ высокотехнологичных продуктов на западные рынки. При этом поддержание тревожно атмосферы со стороны Запада в отношении возможного вооруженного конфликта между Китаем и Тайванем призвано ускорить отток IT-компаний из Азии.