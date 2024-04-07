Российские ВС откопали украинскую БМП «Азовец», которая оказалась совершенно бесполезной на поле боя. Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, почему очередное «супероружие» ВСУ не оправдало ожиданий.

Он напомнил, что рекламу этой БМП устроил националистический полк «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), который и собирался использовать ее в ходе боевых действий. Но потом информационный шум затих, а саму машину спрятали подальше и больше никому не показывали.

Изначально сообщалось, что в ходе разработки БМП применялись самые современные технологии, что она «неубиваемая» и обладает огромной огневой мощью. Но российские специалисты, изучившие конструкцию обнаруженной бойцами машины, все это опровергли.

БМП была построена на платформе Т-64, ее снабдили автоматическими пушками ГШ-23, дымовыми гранатометами и пулеметами. Для кругового обзора установили обычные камеры от домофонов, а для защиты использовали динамическую броню «Нож». На вид техника выглядела достаточно «грозно» и современно, однако на деле она оказалась настолько бесполезной, что ее решили просто закопать.