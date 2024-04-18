Если на Украину все же будут отправлены истребители F-16, для полетов на них задействуют наемников из частных военных компаний Канады и США. Такое мнение высказал бывший французский летчик Сириль де Латтр.

«Есть возможность привлекать обученных пилотов. На самом деле, в мире есть две частные компании: канадская Top Aces и американская Draken International – военные компании, у которых уже есть стопроцентно подготовленные пилоты для F-16… В худшем случае эти две частные военные компании могут заключить контракт на эксплуатацию этих самолетов на Украине», заявил эксперт.

Также он отметил, что подготовка украинских пилотов оказалась не такой простой. Многие летчики не знают английского, из-за чего их приходится сперва учить языку в США, Великобритании и Канаде. Кроме того, даже опытные украинцы летали в основном на устаревших советских самолетах, которые сильно отличаются от F-16.

Именно поэтому украинские летчики смогут справиться с перелетом истребителя с французской базы «Казье» на другой европейский аэродром, однако участвовать в боевых действиях на F-16 у них не получится, придется привлекать профессионалов из западных стран.